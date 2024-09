https://fr.sputniknews.africa/20240922/apres-64-ans-dindependance-un-nouvel-elan-de-souverainete-eclot-au-mali-selon-un-journaliste--1068366612.html

Après 64 ans d'indépendance, un "nouvel élan de souveraineté" éclot au Mali, selon un journaliste

Entravé par les manœuvres de la Françafrique depuis son indépendance, le Mali vit aujourd'hui une prise de conscience et s'éloigne de l'Occident pour assurer... 22.09.2024, Sputnik Afrique

Le Mali, qui fête son indépendance ce dimanche 22 septembre, n'a pas toujours su investir dans son avenir, mais l'optimisme est permis avec une actuelle prise de conscience des dirigeants et de la population, a déclaré à Sputnik Afrique Moussa Naby Diakité, directeur de publication du journal L’Élite au Mali.Prendre ses distances vis-à-vis de l'OccidentBamako a notamment pris ses distances avec "l'Occident manipulateur" et ne se soumet plus à ses diktats, qui ont handicapé son développement."L'armada" occidentale déployée pour lutter contre le terrorisme au Sahel n'a par ailleurs pas eu le résultat escompté, rappelle Moussa Naby Diakité. Un terrorisme dont les "parrains ne se cachent plus aujourd'hui", comme l'a montré le récent soutien de l'Ukraine au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC, ou Al-Qaïda au Maghreb islamique)*.Nouveaux partenariats et nouvelle gouvernancePour rétablir la stabilité au Sahel, le Mali passe désormais par de nouvelles coopérations, comme celle établi avec le Niger et le Burkina au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), indique encore le journaliste.Au-delà du Mali, c'est toute l'Afrique qui doit désormais se tourner vers une "gouvernance axée sur le développement", en misant sur l'intégration régionale, conclut Moussa Naby Diakité. Selon lui, le système sanitaire, l'éducation, l'agriculture et la sécurité doivent devenir les axes centraux de cette gouvernance.* Organisation terroriste interdite en Russie

