https://fr.sputniknews.africa/20240921/plus-de-100-diplomes-ayant-etudie-en-russie-sont-de-retour-en-guinee--1068369794.html

Plus de 100 diplômés ayant étudié en Russie sont de retour en Guinée

Des étudiants ayant profité de bourses lancées par la société russe RUSAL sont revenus en Guinée, a déclaré Petr Gaevskiy, directeur général de RUSAL-CBK... 21.09.2024, Sputnik Afrique

Il s’agit des étudiants formés dans le cadre du programme "Bourse Rusal 2018", a déclaré Petr Gaevskiy, directeur général de la société organisatrice RUSAL-CBK. Selon le portail Africa Guinée, ces diplômés ont été embauchés dans des entreprises RUSAL à Conakry, Kindia, Fria et Boké et accéderont à des postes d’ingénieurs miniers, spécialistes dans les chemins de fer et la logistique. La "Bourse Rusal 2022" permettra en outre à 50 étudiants de recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire à l’Université d’État de Krasnoïarsk, en Sibérie.

