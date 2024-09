https://fr.sputniknews.africa/20240921/les-brics-creent-un-ordre-mondial-juste-et-personne-ne-peut-larreter-selon-pyongyang-1068366887.html

Les BRICS créent un ordre mondial juste et personne ne peut l'arrêter, selon Pyongyang

21.09.2024

Les BRICS ouvrent une nouvelle voie notamment pour éradiquer les violences contre les femmes et les enfants en Afrique, a déclaré le 20 septembre Choe Son-hui, ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, lors de la session "Avenir des BRICS: perspectives de la coopération" du 4e Forum eurasien des femmes à Saint-Pétersbourg.La responsable a noté que le Forum eurasien des femmes, organisé du 18 au 20 septembre à Saint-Pétersbourg, renforçait la position des BRICS et développait l'amitié entre les peuples des États membres du groupe. Le 1er Forum des femmes des BRICS s'est déroulé le 20 septembre en marge du Forum eurasien et dans le cadre de la présidence russe des BRICS.

