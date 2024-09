https://fr.sputniknews.africa/20240921/le-niger-annonce-des-mesures-exceptionnelles-face-aux-attaques-terroristes-1068370855.html

Le Niger annonce des "mesures exceptionnelles" face aux attaques terroristes

Les autorités du Niger ont annoncé la prise de "mesures exceptionnelles" de sécurité pour faire face aux attaques terroristes qui continuent de frapper le pays... 21.09.2024, Sputnik Afrique

"Pour faire face à la récurrence des attaques dans certaines localités de notre pays, le Conseil des ministres a décidé [...] que les mesures de sécurité soient renforcées dans les différentes zones d'opérations militaires. Ainsi, des mesures exceptionnelles seront mises en œuvre pour endiguer ce phénomène", a indiqué le ministère nigérien de la Défense dans une communication relayée par des médias. Au moins 12 soldats ont été tués dans trois attaques séparées entre dimanche et mardi, dans diverses parties du territoire nigérien. Le Niger est confronté à des attaques terroristes depuis plusieurs années, dans la région de Tillabéri (ouest) près des frontières du Burkina Faso et du Mali et dans celle de Diffa (sud-est), des zones où l'état d'urgence est en vigueur. Depuis le putsch de juillet 2023, le Niger s'est rapproché du Burkina Faso et du Mali, deux pays voisins qui ont créé l'Alliance des Etats du Sahel (AES), devenue en juillet une confédération.

