Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent de frappes

Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent de frappes

Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé avoir tiré des roquettes sur quatre sites militaires israéliens. Tsahal a de son côté déclaré mener des frappes... 21.09.2024, Sputnik Afrique

Quatre sites militaires israéliens dont une base de défense antiaérienne et antimissile située dans le nord du pays ont été visés ce samedi 21 septembre par des roquettes du Hezbollah, selon une déclaration du mouvement.Les roquettes ont en outre visé un quartier-général de commandement israélien, les positions de tir d'un bataillon et des casernes israéliens. Le Hezbollah précise qu'il s'agit d'une réponse aux attaques contre les villages et les abris dans le sud du Liban. Le mouvement avait confirmé, dans la nuit du 20 au 21 septembre, que le chef de l'unité des opérations spéciales Ibrahim Aqil avait été tué dans l'attaque.Selon le ministre libanais par intérim de la Santé, Firas Abiad, le bilan des frappes aériennes israéliennes vendredi sur la banlieue sud de Beyrouth, s'était alourdi à 37 morts. Nouvelles frappes israéliennesL'armée israélienne a, de son côté, déclaré ce samedi avoir visé 180 "cibles appartenant au Hezbollah" dans le sud du Liban.Le Premier ministre libanais a annulé sa visite à New York où il devait participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, relate The Times of Israel.

