https://fr.sputniknews.africa/20240921/le-gabon-lance-un-programme-national-de-protection-des-zones-marines-1068370638.html

Le Gabon lance un programme national de protection des zones marines

Le Gabon lance un programme national de protection des zones marines

Sputnik Afrique

Le gouvernement gabonais a lancé le plan national d'évaluation, de conservation et de protection des zones marines contre toutes formes d’exploitations... 21.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-21T22:24+0200

2024-09-21T22:24+0200

2024-09-21T22:24+0200

gabon

afrique subsaharienne

écologie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7b424b6d050a50fbc84c8409610a5323.jpg

La cérémonie du lancement d'un programme national gabonais d'évaluation, de conservation et de protection des zones marines contre toutes formes d’exploitations abusives, s'est tenue le 20 septembre à Libreville en présence du Premier ministre du pays, Raymond Ndong Sima. Il a, dans ce sens, souligné que pour atteindre cet objectif, le Gabon a besoin de maîtriser son espace marin, au regard des activités qui s’y déroulent, estimant que "la réponse à ce besoin est le plan spatial marin sur toute la façade gabonaise, dans le but de développer une économie bleue durable". Le programme s'inscrit dans le cadre de l’initiative "Obligations bleues" et des engagements du Gabon en faveur du développement durable et de la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes marins.Au terme du programme en cours, la nouvelle planification de l’espace marin définira des zones pour la conservation et d’autres pour les activités économiques et extractives, y compris la pêche. Elle identifiera également des zones à forte biodiversité ou d’autres zones cruciales pour le maintien de l’équilibre de la nature, qui deviendront des parcs nationaux marins et des zones protégées où, les activités économiques seront restreintes ou gérées de manière appropriée. Le Gabon possède un écosystème côtier et marin diversifié qui contient plus de 1.000 espèces marines inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), notamment des tortues de mer, des requins, des baleines et des dauphins, dont 126 espèces parmi les plus menacées ou en voie de disparition.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

gabon, afrique subsaharienne, écologie