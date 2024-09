Le groupement Nord a frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé trois contre-attaques. L'ennemi a perdu jusqu'à 135 soldats.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique, frappé neufs brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 435 militaires, deux véhicules blindés de transport de troupes M113 américains, deux obusiers M777 et deux autres M198 américains, ainsi qu'un radar de AN/TPQ-50 américain. Sept dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et frappé douze brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 840 hommes, quatre obusiers FH-70 britanniques, un obusier M777 américain et un obusier M119 américain.