Ghana: treize candidatures validées pour la présidentielle du 7 décembre

Ghana: treize candidatures validées pour la présidentielle du 7 décembre

Treize candidats pourront se présenter à la présidentielle prévue le 7 décembre au Ghana au cours de laquelle les électeurs seront appelés à choisir un... 21.09.2024

2024-09-21T11:29+0200

2024-09-21T11:29+0200

2024-09-21T11:29+0200

ghana

afrique subsaharienne

élection présidentielle

Les deux favoris du scrutin, le vice-président Mahamudu Bawumia du Nouveau parti patriotique au pouvoir et le chef de l'opposition John Mahama du parti Congrès national démocratique, font partie de ces candidats.Au final, la commission a validé les candidatures de neuf personnes issues de partis et de quatre indépendants, après "un examen approfondi des formulaires de candidature soumis par les candidats pour assurer le respect des exigences énoncées par la loi".Parmi les candidats indépendants figurent Alan Kyerematen, l'ancien ministre du Commerce, et le jeune entrepreneur Nana Kwame Bediako, qui promet un programme panafricain porté par la jeunesse du pays.Sur les 24 postulants à la présidentielle, onze ont été disqualifiés, a déclaré la Commission.

2024

