Après une escale en Tanzanie, un navire de la marine russe poursuit sa mission

Après une escale en Tanzanie, un navire de la marine russe poursuit sa mission

2024-09-21T20:19+0200

2024-09-21T20:19+0200

2024-09-21T20:19+0200

afrique subsaharienne

tanzanie

dar es salaam

navires

Le navire de patrouille Neoustrachimy ("Intrépide") a quitté le port tanzanien de Dar es Salam avant de poursuivre sa mission dans l'océan Indien, a annoncé ce samedi 21 septembre la marine russe.Le Neoustrachimy était arrivé en Tanzanie le 18 septembre. Les officiers du Neoustrachimy avaient rencontré les dirigeants de Dar es Salam et les représentants de la marine tanzanienne. L'équipage avait pu se réapprovisionner en eau, carburant et nourriture et effectuer une inspection technique du navire.

