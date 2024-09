https://fr.sputniknews.africa/20240920/soudan-les-autorites-annoncent-348-deces-lies-au-cholera-1068347327.html

Soudan: les autorités annoncent 348 décès liés au choléra

Soudan: les autorités annoncent 348 décès liés au choléra

Les autorités soudanaises ont annoncé le 19 septembre que les infections au choléra s'étaient élevées à plus de 11.000 cas, dont 348 décès depuis août dernier... 20.09.2024, Sputnik Afrique

Le ministère de la Santé soudanais a indiqué, par le biais d'un communiqué, avoir enregistré 399 nouveaux cas de choléra dans six États : Kassala, Gedaref, la Mer Rouge (à l'est), le Nil (au nord), Sennar et le Nil Blanc (au sud).Et d'ajouter: "Ainsi, le nombre d'infections s'élève à 11.079 cas, dont 348 décès, dans neuf États sur 18 depuis août dernier".Le 18 septembre, les autorités soudanaises avaient annoncé que les décès dus à l'épidémie de choléra s'étaient élevés à 335 depuis août, avant de dévoiler le nouveau bilan le lendemain.Le 12 août dernier, les autorités soudanaises ont déclaré le choléra épidémie dans le pays. Par ailleurs, le ministère de la Santé soudanais a annoncé avoir détecté 232 cas suspects de dengue dans cinq des 18 États du pays, dont deux décès dans l'État de la Mer Rouge. Les cinq États sont Khartoum, Kassala, la Mer Rouge, Gedaref et le Nord Kordofan.

