Relations Russie-Afrique et risque de guerre nucléaire: la diplomatie russe s'exprime

Moscou a tracé des lignes rouges en Ukraine mais ne veut pas prendre le risque d'une dérive nucléaire, a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères... 20.09.2024, Sputnik Afrique

La Russie ne veut pas de guerre nucléaire et juge inapproprié de parler du bouton rouge dans le contexte du dossier ukrainien, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Sky News Arabia, qui a également parlé de l'évolution des liens entre Moscou et le continent africain.Risque de guerre nucléaireEmploi d'armes occidentales à longue portée contre le territoire russeDans le même temps, le ministre a comparé les responsables occidentaux à des enfants jouant avec des allumettes, rappelant que les Ukrainiens ne pourraient pas utiliser seuls les armes à longue portée que l'Occident compte leur livrer.La décision de l'Occident de mener des frappes en profondeur sur le territoire russe signifierait une guerre directe de l’Otan contre la Russie, a-t-il poursuivi, assurant que Moscou avait de quoi riposter.Relations Russie-États-UnisLa Russie ne se fait pas d'illusions sur les rapports avec Washington, a poursuivi M.Lavrov.Il a rappelé que les États-Unis n'ont cessé d'adopter des sanctions contre la Russie pendant la présidence de Donald Trump, en dépit de ses rencontres avec Vladimir Poutine.Il a qualifié de plaisanterie la phrase de Vladimir Poutine qui avait récemment exprimé son soutien à Kamala Harris, candidate à la présidence américaine, lors d'un récent forum économique.Relations Russie-AfriqueSergueï Lavrov a par ailleurs précisé qu'un prochain sommet Russie-Afrique aurait lieu dans deux ou trois ans sur le continent africain.Selon lui, la Russie et les pays africains ont un plan d'action à l'horizon 2026 élaboré par une commission de l'Union africaine et le gouvernement russe.

