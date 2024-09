https://fr.sputniknews.africa/20240920/prix-du-mais-ce-pays-africain-demande-au-pam-de-respecter-laccord-ou-de-cesser-ses-operations-1068356422.html

Prix du maïs: ce pays africain demande au PAM de respecter l'accord ou de cesser ses opérations

Le ministre de l'Agriculture, Hussein Bashe a accusé le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'Onu de ne pas respecter un accord avec le gouvernement tanzanien en achetant du maïs à un prix inférieur au prix convenu, relate The Citizen.Il a révélé que le PAM achetait du maïs directement aux agriculteurs tanzaniens à 500 shillings (0,18 USD) le kilo.Les propos du ministre font suite à des plaintes d'agriculteurs concernant les retards dans la vente de leurs produits et les pratiques de prix déloyales. Les agriculteurs passent parfois des semaines au centre pour nettoyer et trier leurs produits afin de répondre aux normes de qualité, sous la pression des acheteurs privés qui proposent des prix plus bas.

