La Côte d'Ivoire se dote d'un Plan d'Alerte Enlèvement des enfants

La Côte d'Ivoire se dote d’un Plan d’Alerte Enlèvement des enfants

20.09.2024

Le lancement du PAE a eu lieu le 20 septembre vendredi à Abidjan, lors d’une conférence de presse animée par le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général du Corps d’armée, Vagondo Diomandé. Le PAE est un dispositif de soutien à l'enquête dans la résolution des infractions prévues aux articles 430, 431 et 432 du Code Pénal ivoirien pour les enlèvements de mineurs, explique une note du ministère ivoirien de l’intérieur et de la sécurité. Il repose sur une convention signée le 26 avril 2022, par le ministère ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, initiateur du projet, et le ministère d’État, ministère de la Défense, le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministère des Transports, le ministère de la Communication, le Ministère des Eaux et Forêts. Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a rappelé que l’implémentation du PAE vient renforcer les capacités des équipes de la Police Nationale en général, et de la Direction de la Police Criminelle (DPC) en particulier, notamment grâce à un appui de la France en termes d’équipements et de nombreuses formations. Il a, par la même occasion, salué l’engagement des autres ministres concernés en général, et plus particulièrement celui du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, dont l’implication effective du Procureur de la République garantira le succès de ce dispositif. Selon les statistiques des enlèvements de mineurs pour la période 2014 à 2024, fournies par la Direction de la Police Criminelle (DPC), 83% des cas signalés ont été résolus, 15% des cas se sont soldés par des homicides, alors que 2% des cas restent sans issues judiciaires.

