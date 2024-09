https://fr.sputniknews.africa/20240920/la-cote-divoire-envisage-une-hausse-dau-moins-23--du-prix-du-cacao--1068349849.html

La Côte d'Ivoire envisage une hausse d'au moins 23 % du prix du cacao

Le régulateur ivoirien du cacao réfléchirait à une augmentation des prix, a rapporté une source proche du dossier à Bloomberg. Les mauvaises récoltes en... 20.09.2024, Sputnik Afrique

Le Conseil Café-Cacao, régulateur ivoirien de la filière, songe à un prix compris entre 1.850 et 2.000 francs CFA par kilo de cacao séché pour la récolte débutant en octobre, ont confié des sources proches du dossier à Bloomberg. Cette augmentation ferait passer les prix au-dessus de ceux du concurrent ghanéen. La décision relève cependant en dernier ressort du cabinet du Président, qui a refusé de commenter. Dans le sillage des mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest, les contrats à terme pour décembre se négocient à plus de 7.500 dollars la tonne à New York.

