Deux cosmonautes russes ont battu le record de la plus longue mission sur l'ISS

Deux cosmonautes russes ont battu le record de la plus longue mission sur l'ISS

Oleg Kononenko et Nikolai Tchoub ont battu le record de la plus longue mission à bord de la Station spatiale internationale, relate l'agence spatiale russe. 20.09.2024

Les Russes Oleg Kononenko et Nikolai Tchoub ont établi ce 20 septembre, à 16h06 heure de Moscou, un nouveau record à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé Roscosmos dans un communiqué.Ils ont dépassé le précédent record de 370 jours 21 heures 22 minutes et 16 secondes, établi par Sergueï Prokopiev, Dmitri Peteline et Frank Rubio, lors de leur vol 2022-2023.Les deux cosmonautes se sont rendus à l'ISS le 15 septembre 2023 à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-24.Leur record ne s'applique cependant qu'au vol de l'ISS. La mission la plus long de l'histoire astronautique a été réalisée par le Russe Valeri Poliakov, qui a passé 437 jours 17 heures 58 minutes 17 secondes à la station spatiale Mir, entre janvier 1994 et mars 1995.

