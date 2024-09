https://fr.sputniknews.africa/20240919/un-navire-russe-fait-escale-en-tanzanie-pour-reapprovisionnement-et-visite-daffaires-----1068342024.html

Un navire russe fait escale en Tanzanie pour réapprovisionnement et rencontre

Le patrouilleur Neoustrachimy ("Intrépide") est en train d'effectuer une visite d'affaires dans le port de Dar es Salaam, a annoncé jeudi le service de... 19.09.2024, Sputnik Afrique

Le navire sera réapprovisionné en eau, carburant et nourriture. Un contrôle technique du bâtiment est également prévu, a indiqué la marine. En outre, les officiers russes auront des réunions avec les autorités municipales et militaires de Tanzanie. Ils discuteront de la coopération et de l'échange d'expériences entre les forces navales des deux pays. Après cette escale, le navire reprendra sa mission dans l'océan Indien.

