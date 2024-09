https://fr.sputniknews.africa/20240919/lhomme-le-plus-fort-du-monde-presente-son-sixieme-titre-mondial-au-president-du-faso-1068337617.html

L’homme le plus fort du monde présente son sixième titre mondial au Président du Faso

Ibrahim Traoré a reçu mercredi Iron Biby, champion du monde de Log lift, de son vrai nom Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou. 19.09.2024, Sputnik Afrique

Le sportif a levé une bûche de 231 kg, battant son propre record de 230 kg. Il a ainsi remporté pour la sixième fois le championnat du monde de log-lift."C’est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso et de vaincre", a déclaré Iron Biby à l'issue de la rencontre. Il a aussi remercié le gouvernement pour son soutien indéfectible et le peuple burkinabè pour son engagement.Le champion vise désormais à soulever 240 kg et promet de "beaucoup travailler" pour y arriver.

