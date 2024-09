https://fr.sputniknews.africa/20240919/le-systeme-de-sante-libanais-est-resilient-et-pret-aux-pires-scenarios-assurent-les-autorites-1068337414.html

Le système de santé libanais est résilient et prêt aux pires scénarios, assurent les autorités

Depuis le début des hostilités à Gaza les services d'urgence se sont entraînés pour se préparer à un afflux de blessés en cas d'agression contre le Liban, a... 19.09.2024, Sputnik Afrique

Après l'explosion des bipeurs, 90 hôpitaux ont aussitôt commencé à prendre en charge les blessés, a fait valoir Firas al-Abyad. Pour transporter les victimes de détonations, 1.100 ambulances ont été déployées, a-t-il précisé. Le haut responsable a fourni le bilan du premier jour: Le lendemain, 20 personnes ont péri et 400 ont été blessées. Face à une éventuelle escalade, le pays augmente ses stocks de médicaments et de produits médicaux, a fait remarquer le ministre. Il a dit apprécier l'assistance d'autres pays après les explosions. Un soutien d'autant plus précieux qu'il permet au peuple libanais de ne pas se sentir seul.

