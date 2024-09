https://fr.sputniknews.africa/20240919/le-parlement-europeen-demande-la-levee-des-restrictions-sur-les-frappes-contre-la-russie-1068337923.html

Le Parlement européen demande la levée des restrictions sur les frappes contre la Russie

La résolution a été adoptée ce jeudi par 425 voix pour, 131 voix contre et 63 abstentions. 19.09.2024, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine avait récemment indiqué que le tir de missiles en profondeur du territoire russe signifieraient l'implication directe de l'Occident dans la guerre contre la Russie.Dans leur résolution, les députés réitèrent leur appel aux États membres de l'UE à respecter leur engagement de livrer un million de cartouches à l’Ukraine et d’accélérer la livraison d’armes et de munitions, dont des missiles Taurus. Berlin refuse pour l'instant de livrer ces missiles.Tous les pays de l’UE et les alliés de l’Otan devraient s’engager collectivement et individuellement à fournir à l’Ukraine un soutien militaire annuel d’au moins 0,25% de leur PIB, estime aussi le Parlement européen.

