Le navire-école Smolny est en visite à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale

Le navire-école Smolny est en visite à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale

L'équipage va réapprovisionner le navire en eau et nourriture, et procéder à un contrôle technique, a annoncé le service de presse de la Flotte de la Baltique. 19.09.2024, Sputnik Afrique

Cette escale est importante pour la continuation de la mission du navire, a souligné la marine. C'est aussi une opportunité pour les marins et les cadets de la Baltique de nouer des liens avec leurs homologues guinéens, échanger sur leurs expériences et renforcer les relations d'amitié entre les deux pays. Il s'agit de la sixième escale durant le long cours de Smolny. Depuis le 27 juillet, le navire est amarré dans le port cubain de La Havane, dans le vénézuélien de La Guaira, dans ceux du Cap en Afrique du Sud et de Wolfish Bay en Namibie, sans oublier le port angolais de Luanda.

