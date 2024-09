https://fr.sputniknews.africa/20240919/le-couvre-feu-instaure-en-martinique-en-raison-de-violences-1068333737.html

Le couvre-feu instauré en Martinique en raison de violences

Le couvre-feu instauré en Martinique en raison de violences

La mesure a été adoptée après plusieurs nuits de troubles dans ce territoire français d'outre-mer. Des habitants s'étaient mobilisés contre la hausse des prix... 19.09.2024, Sputnik Afrique

Mardi, six policiers ont été blessés sur l'île lors de manifestations. Dans la nuit de mardi à mercredi, un McDonald’s a été mis à feu, des barricades ont été incendiées.Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les prix alimentaires en Martinique étaient 40% plus élevés que dans l’Hexagone en 2022.L'arrêté a été décrété dès mercredi soir dans plusieurs quartiers de la ville de Fort-de-France, chef-lieu de l'île, rapporte la presse française. Le couvre-feu sera en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin dans plusieurs quartiers, au moins jusqu’au 23 septembre.Ces troubles interviennent parallèlement aux violences en Nouvelle-Calédonie, autre territoire d'Outre-mer (TOM) français, liées à la réforme du corps électoral. Depuis le début des troubles le 13 mai, 13 personnes y ont été tuées, dont deux gendarmes.

