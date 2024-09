https://fr.sputniknews.africa/20240919/larmee-nigerienne-dit-avoir-tue-plus-de-100-terroristes-en-reponse-a-la-mort-de-ses-soldats-1068335841.html

L'armée nigérienne dit avoir tué "plus de 100 terroristes" en réponse à la mort de ses soldats

L'armée nigérienne dit avoir tué "plus de 100 terroristes" en réponse à la mort de ses soldats

L'armée déclare aussi avoir détruit d'importantes ressources matérielles des terroristes dimanche dernier dans le cadre d'une opération dans la région de... 19.09.2024, Sputnik Afrique

Au moins douze militaires ont été tués et plus d'une trentaine blessés dans deux attaques et l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi, a fait savoir l'armée mercredi sur la télévision nationale Télé-Sahel.La région de Tillabéri, frontalière du Burkina Faso et du Mali, est régulièrement victime d'attaques imputées à Boko Haram* et à la branche "Afrique de l'ouest" de Daech*.*Organisations terroristes interdites en Russie

