La RDC veut investir 65,3 millions de dollars dans le numérique en deux ans

Cette somme sera débloquée dans le cadre de son programme d’investissement public (PIP) 2024-2026. 19.09.2024, Sputnik Afrique

L'un des pays d'Afrique aux infrastructures numériques les moins développées, selon un rapport de la Banque mondiale de 2020, la RDC tente ainsi de régler ce problème.Pour améliorer la connectivité, la République démocratique du Congo prévoit d'étendre son infrastructure télécom à haut débit. Et ce, pour booster l'économie numérique et faciliter les échanges commerciaux.Le réseau de fibre optique doit être porté de 8.160 km actuellement à 50.000 km, selon l'Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo (ARPTC).Pour créer un environnement d'affaires plus attrayant pour les investissements, la RDC a aussi adopté, en 2022, une loi de promotion des startups et travaille avec le Fonds monétaire international.

