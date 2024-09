https://fr.sputniknews.africa/20240919/israel-aurait-cree-une-societe-ecran-pour-produire-des-bipeurs-explosifs-expedies-au-liban-1068333296.html

Israël aurait créé une société écran pour produire des bipeurs explosifs expédiés au Liban

Israël aurait créé une société écran pour produire des bipeurs explosifs expédiés au Liban

Sputnik Afrique

Israël a créé une société écran pour produire des bipeurs explosifs expédiés au Liban, selon les sources du New York Times. En réalité, ces appareils ont été... 19.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-19T09:16+0200

2024-09-19T09:16+0200

2024-09-19T09:16+0200

israël

liban

explosion

renseignement

hezbollah

moyen-orient

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/11/1068315577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_632454cad62e2a5568750bed32d4987d.jpg

Cependant, BAC fait partie d'une société écran israélienne, rapportent trois officiers du renseignement cités par le média.Au moins deux autres sociétés écrans ont été créées pour masquer les véritables identités des personnes qui produisaient les bipeurs. Dans le même temps, BAC avait également des clients ordinaires, pour lesquels elle produisait des engins sans explosifs, précise le NYT.Les bipeurs explosifs ont commencé à être expédiés au Liban à l'été 2022, mais la production a ensuite été accélérée après que le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a condamné l'utilisation des téléphones portables pour des raisons de sécurité, d’après les sources.Série d'explosionsLe 17 septembre, au moins 12 personnes ont trouvé la mort et plus de 2.800 autres ont été blessées au Liban dans les explosions de bipeurs utilisés principalement par les membres du Hezbollah. Selon de nombreux médias, l'attaque a été organisé par la partie israélienne. Le lendemain, une nouvelle série d'explosions d'appareils de télécommunications a secoué le pays. Selon le ministère de la Santé, 14 personnes ont été tuées et plus de 450 autres blessées dans cette nouvelle vague d'explosions d'appareils de communication.

israël

liban

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, liban, explosion, renseignement, hezbollah, moyen-orient