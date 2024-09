https://fr.sputniknews.africa/20240919/explosions-de-bipeurs-au-liban-alger-denonce-une-escalade-israelienne-tous-azimuts-1068338107.html

Explosions de bipeurs au Liban: Alger dénonce "une escalade israélienne tous azimuts"

Explosions de bipeurs au Liban: Alger dénonce "une escalade israélienne tous azimuts"

L’Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, a demandé une réunion d’urgence de l'organe pour examiner les graves développements dans la... 19.09.2024, Sputnik Afrique

Le Premier ministre libanais a pour sa part appelé les Nations unies à condamner les cyberattaques israéliennes des 17 et 18 septembre. Selon Najib Mikati, Tel Aviv viole toutes les normes internationales et commet délibérément des crimes à de nombreuses victimes. La mission de l'Iran auprès de l'Onu a exhorté le secrétaire général et le Conseil de sécurité à condamner sans équivoque l'attentat contre l'ambassadeur iranien au Liban. Le diplomate a été blessé par l'explosion de son bipeur. Le Conseil de sécurité se réunira en urgence vendredi pour discuter de la série d’explosions de bipeurs et autres appareils de transmission au Liban.

