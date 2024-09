https://fr.sputniknews.africa/20240919/cote-divoire-larmee-francaise-se-retire-dun-camp-militaire-apres-48-ans-de-presence-1068336458.html

Côte d’Ivoire: l’armée française se retire d’un camp militaire après 48 ans de présence

Côte d’Ivoire: l’armée française se retire d’un camp militaire après 48 ans de présence

Sputnik Afrique

Le camp de tirs et d'exercices militaires des forces françaises de Lomo-nord a été rétrocédé le 17 septembre aux Forces armées ivoiriennes. 19.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-19T12:26+0200

2024-09-19T12:26+0200

2024-09-19T12:26+0200

côte d'ivoire

france

afrique subsaharienne

retrait

camp militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101709/81/1017098191_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_f5bbbbb4a83ceab9a987ffe6ef3ecea3.jpg

Instauré en 1975, le site militaire a été une source de tensions avec les populations locales qui dénonçaient le manque de sécurité. Un incident s'est produit en 2022 lorsqu'une exposition a causé la mort d'un habitant et de nombreuses têtes de bétail. Les tirs sont suspendus depuis.Les autorités travaillent de concert avec toutes les parties en vue de la réouverture du camp "pour le bien des populations et des forces armées de Côte d’Ivoire", a fait valoir le préfet du département de Toumodi à la cérémonie de la remise. Le repli de l’armée française de ce camp survient dans un contexte où les troupes françaises sont poussées vers la sortie par plusieurs pays et ont notamment dû quitter le Burkina, le Mali et le Niger.

côte d'ivoire

france

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

côte d'ivoire, france, afrique subsaharienne, retrait, camp militaire