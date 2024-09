https://fr.sputniknews.africa/20240918/une-nouvelle-serie-dexplosions-dappareils-de-telecommunications-secoue-le-liban---images-1068328060.html

Une nouvelle série d'explosions d'appareils de télécommunications secoue le Liban - images

Une nouvelle série d'explosions d'appareils de télécommunications secoue le Liban - images

La veille, une dizaine de personnes ont trouvé la mort et près de 2.800 autres ont été blessés au Liban dans les explosions de bipeurs utilisés principalement... 18.09.2024, Sputnik Afrique

Selon une source contactée par Sputnik, cette fois-ci, il ne s'agit pas de bipeurs. Les médias locaux font état de centaines de blessés.Le moment d'une explosion lors des funérailles du fils de l'un des dirigeants du Hezbollah Ali Ammar a été filmé. Sur fond de ces incidents, le mouvement chiite a appelé les Libanais à se débarrasser de tous les gadgets et appareils électriques.Le ministère de la Santé a plus tard fait état de neuf morts et 300 blessés dans les exposions d'appareils sans fil.

