Le quatrième Forum féminin eurasien s’ouvre ce 18 septembre à Saint-Pétersbourg - images

Consacré à la participation des femmes dans la coopération globale, l’évènement comprendra aussi le premier Forum des femmes des BRICS. 18.09.2024, Sputnik Afrique

Parmi les pays africains qui participent au forum, on retrouve: Diverses réunions sont programmées:- le dialogue interparlementaire "La mission des femmes dans la formation d'un nouvel agenda pour la paix et la confiance"- la réunion ouverte du Women's Twenty (W20) "La sortie au niveau global: Organisations de femmes et institutions multilatérales"- un dialogue ouvert international des femmes de l'industrie nucléaire, etc.

