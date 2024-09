https://fr.sputniknews.africa/20240918/le-navire-ecole-smolny-russe-en-visite-damitie-au-congo-une-premiere-1068325525.html

Le navire-école Smolny russe en visite d'amitié au Congo, une première

Le navire-école Smolny russe en visite d'amitié au Congo, une première

Sputnik Afrique

Le bâtiment de guerre est resté à Pointe-Noire du 14 au 17 septembre, dans le cadre d'une expédition à travers l'océan Atlantique. 18.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-18T13:14+0200

2024-09-18T13:14+0200

2024-09-18T13:14+0200

russie

république du congo

marine russe

marine

afrique subsaharienne

coopération

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/12/1068325330_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5db4dab877a5b2288ccef6dfa3fce10b.jpg

Au port, le navire de la flotte russe de la Baltique a été accueilli par l'ambassadeur de Russie au Congo, Ilias Iskandarov, le chef d’état-major de la Marine de la République du Congo, René Nganongo, et des officiers de haut rang.L'évènement revêt une importance historique pour les relations russo-congolaises, souligne l'ambassade dans un communiqué. En effet, c'est la première visite d'un navire-école militaire de ce type.En plus de cela, c'est une preuve du développement de la coopération militaire et technique entre les deux pays, selon les diplomates. Les deux parties œuvrent dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Afrique centrale et sur l'ensemble du continent.

russie

république du congo

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, république du congo, marine russe, marine, afrique subsaharienne, coopération