L'Afrique du Sud impatiente de voir la Russie à l'Africa Aerospace and Defence 2024

Cette déclaration aux médias russes a été faite par le commandant des forces aériennes sud-africaines à l'occasion de l'ouverture de l'exposition à la base... 18.09.2024, Sputnik Afrique

Selon le lieutenant-général Wiseman Mbambo, la Russie a rempli toutes les conditions requises pour un pays participant. De plus, la délégation russe a été satisfaite de l'infrastructure du salon. Le haut gradé a également révélé qu'un avion militaire russe devra prendre part au spectacle aérien prévu les 21 et 22 septembre. Des spécialistes militaires russes ont visité en juillet dernier la base de Waterkloof en vue d'une éventuelle arrivée d'un bombardier supersonique Tu-160, selon les médias. Plus de 20 pays participeront à l'édition 2024 de l'Africa Aerospace and Defence, le plus grand salon d'armements du continent. Près de 300 entreprises présenteront leurs stands. Parmi elles, Rosoboronexport, le géant russe d'exportation d'armements.

