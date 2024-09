"L'AES est la "coqueluche" des néo-colonisateurs à cause du refus de laisser piller ses ressources"

Il a fait ce commentaire suite à l'attaque perpétrée dans la capitale malienne le 17 septembre par un groupe terroriste. Selon lui, la guerre contre les pays du Sahel est menée sur deux fronts: Quant aux nouveaux partenaires de la Confédération, parmi lesquels il cite la Russie et la Chine, ils devraient l'aider à "renforcer davantage les capacités des forces de défense et de sécurité".

Ces puissances "se cachent maintenant derrière les terroristes, les narcotrafiquants et les bandits armés qu'elles financent et soutiennent", avance auprès de... 18.09.2024, Sputnik Afrique

© Sputnik Le général Abdourahamane Tiani du Niger (centre), le colonel Assimi Goïta du Mali (à gauche) et le capitaine Ibrahim Traoré (à droite) du Burkina Faso au 1er sommet des dirigeants de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), le 6 juillet 2024 © Sputnik

Ces puissances "se cachent maintenant derrière les terroristes, les narcotrafiquants et les bandits armés qu'elles financent et soutiennent", avance auprès de Sputnik Afrique Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste socio-économique et politique nigérien.