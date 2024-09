https://fr.sputniknews.africa/20240917/syrie-250-instructeurs-ukrainiens-sont-arrives-pour-former-des-terroristes-selon-une-source-locale-1068318969.html

Syrie: 250 instructeurs ukrainiens sont arrivés pour former des terroristes, selon une source locale

Syrie: 250 instructeurs ukrainiens sont arrivés pour former des terroristes, selon une source locale

Ils doivent apprendre aux combattants du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham* à fabriquer et moderniser des drones, a révélé une source à Sputnik. 17.09.2024, Sputnik Afrique

Selon elle, les instructeurs ont été répartis entre plusieurs sites de production dans la ville d'Idlib. Kiev aurait remis au groupe armé un lot de drones en échange d'un détachement de combattants, a plus tôt dévoilé une autre source locale. Le journal syrien Al Watan a pour sa part affirmé que le chef du renseignement ukrainien était en contact avec Hayat Tahrir al-Cham pour recruter des terroristes. Leurs formation et transfert vers l'Ukraine durent depuis au moins deux mois, selon le média. Le ministre russe des Affaires étrangères a quant à lui déclaré disposer de preuves de la présence d'émissaires des services secrets ukrainiens à Idlib dans le but d'enrôler des combattants. *Organisation terroriste interdite en Russie et dans de nombreux autres États

