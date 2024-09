https://fr.sputniknews.africa/20240917/en-accusant-les-medias-russes-dinfluer-sur-les-elections-dans-le-monde-meta-le-ferait-elle-meme-1068307170.html

En accusant les médias russes d'influer sur les élections dans le monde, Meta le ferait elle-même

En accusant les médias russes d'influer sur les élections dans le monde, Meta le ferait elle-même

Sputnik Afrique

"En tant qu'ancien modérateur de contenu de Facebook, j'ai vu de mes propres yeux comment l'entreprise a influencé les élections dans le monde entier", a... 17.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-17T10:08+0200

2024-09-17T10:08+0200

2024-09-17T10:09+0200

meta platforms, inc.

facebook

médias

lanceur d'alerte

russie

états-unis

fbi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1d/1052379014_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_01068b9b8bd1b3716fe547d82521d3c4.jpg

Il a ainsi commenté la décision de Meta* de bannir, à l'échelle mondiale, les réseaux sociaux des médias d'État russes RT et Rossiya Segodnya de ses applications pour prétendue ingérence étrangère.En ce qui concerne l’influence étrangère de Facebook, il suffit de mentionner les élections en Espagne, au Venezuela et aux États-Unis, selon Hartwig.Étant donné que Facebook avait subi une pression du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis "pour supprimer des histoires importantes" comme la saga de l’ordinateur portable de Hunter Biden, "d’autres pays devraient considérer Meta comme une agence gouvernementale", a ajouté le lanceur d’alerte.Ryan Hartwig est le co-auteur du livre Behind the Mask of Facebook : A Whistleblower’s Shocking Story of Big Tech Bias and Censorship ("Derrière le masque de Facebook: l’histoire choquante d’un lanceur d’alerte sur la partialité et la censure des grandes entreprises technologiques").*Meta est interdite en Russie en tant qu’organisation extrémiste.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

meta platforms, inc., facebook, médias, lanceur d'alerte, russie, états-unis, fbi