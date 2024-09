https://fr.sputniknews.africa/20240917/cette-architecture-enigmatique-decouverte-dans-le-sud-de-madagascar-pourrait-etre-liee-a-liran-1068313751.html

Cette architecture énigmatique découverte dans le sud de Madagascar pourrait être liée… à l'Iran

Une équipe internationale de chercheurs explore Teniky, un site situé dans le massif d'Isalo. 17.09.2024, Sputnik Afrique

Il comporte de nombreuses structures archéologiques nouvellement découvertes datant du Xe au XIIe siècle, y compris:Il s'agit d'un ensemble unique sur toute l'île de Madagascar et sur l'ensemble de la côte de l'Afrique de l'Est.Étonnamment, les parallèles stylistiques les plus proches de cette architecture se trouvent dans l'Iran actuel, en particulier dans la région du Far. Les niches taillées dans des falaises sont liées aux pratiques funéraires zoroastriennes.La découverte pourrait modifier la vision des échanges culturels et commerciaux de l’océan Indien au Moyen Âge, constatent les chercheurs. Des études unltérieures sont сependant nécessaires pour identifier les auteurs de ces formes rupestres.

