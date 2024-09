https://fr.sputniknews.africa/20240917/ce-sont-les-usa-qui-sapent-la-liberte-dexpression-un-militant-sur-linterdiction-des-medias-russes-1068318586.html

Ce sont les USA qui sapent la liberté d'expression: un militant sur l'interdiction des médias russes

Les Américains "ne veulent que leur propre version de l'information, qui est une désinformation et un poison pour le monde", a dénoncé auprès de Sputnik...

Selon Martin Zharare, Sputnik et sa société mère (Rossiya Segodnya) font partie des "plus grandes entreprises médiatiques qui diffusent des informations correctes dans le monde entier". En dépit des sanctions, Sputnik continuera à le faire, il en est persuadé. En Afrique, les gens ont cessé d'écouter CNN et d'autres médias occidentaux, les considérant comme de la propagande diffusée 24 heures sur 24, a poursuivi le militant. Et de souligner que Sputnik et d'autres médias russes informent désormais les Africains sur leur histoire, leurs origines et les événements qui ont conduit à leur situation actuelle pendant la colonisation.

