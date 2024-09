https://fr.sputniknews.africa/20240917/bakou-reitere-son-interet-a-integrer-les-brics-quil-apprecie-pour-la-non-ingerence-et-legalite-1068316938.html

Bakou réitère son intérêt à intégrer les BRICS qu'il apprécie pour la non-ingérence et l'égalité

Bakou réitère son intérêt à intégrer les BRICS qu'il apprécie pour la non-ingérence et l'égalité

Sputnik Afrique

"Notre pays a envoyé une demande officielle d'adhésion aux BRICS le 2 avril dernier", a déclaré le porte-parole de la diplomatie azerbaïdjanaise. 17.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-17T17:38+0200

2024-09-17T17:38+0200

2024-09-17T17:38+0200

azerbaïdjan

brics

pib

adhésion

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/03/1068130251_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_17ee8f9deaf86ff9c18d1f450a05a8ee.jpg

Intégrer le groupe de pays de différentes régions géographiques et au poids significatif dans l'économie mondiale intéresse de plus en plus, a fait valoir Ayhan Hajizadeh. Les BRICS représentent plus de 30% du territoire, environ 43% de la population et 26% du PIB mondiaux, a-t-il rappelé. La première version des BRICS a été fondée en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine; l'Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Le 1er janvier 2024, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie sont devenus membres à part entière. Cette année, Moscou assure la présidence tournante du groupe.

azerbaïdjan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

azerbaïdjan, brics, pib, adhésion, économie