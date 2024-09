https://fr.sputniknews.africa/20240916/le-renseignement-ukrainien-serait-en-contact-avec-hayat-tahrir-al-sham-pour-recruter-des-1068300378.html

Le renseignement ukrainien serait en contact avec Hayat Tahrir al-Sham pour recruter des terroristes

Le renseignement ukrainien serait en contact avec Hayat Tahrir al-Sham pour recruter des terroristes

Sputnik Afrique

Le chef du renseignement ukrainien serait en contact avec Hayat Tahrir al-Sham* pour recruter des terroristes, a rapporté le journal syrien Al Watan, citant... 16.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-16T15:46+0200

2024-09-16T15:46+0200

2024-09-16T15:46+0200

ukraine

terrorisme

syrie

renseignement

kiev

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104307/96/1043079687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92391db8078f2bd85ae5291bbf34a4a6.jpg

Ce sont notamment les ressortissants des anciens pays soviétiques qui y sont enrôlés, a précisé le média, ajoutant que leur préparation et leur transfert en Ukraine se poursuivent depuis au moins deux mois. Les activités des services de renseignement de Kiev dans ces zones visant à recruter des "terroristes tchétchènes, russes, ouïghours, du Turkestan et du Caucase" sont devenues "explicites et même publiques", selon des sources provenant de l’ouest d’Idlib et du nord de Lattaquié. De son côté, Al Watan note que le nombre de terroristes recrutés par Kiev a doublé au cours des deux derniers mois. Pas qu'une seule source Le 14 septembre, le journal turc Aydınlık affirmait détenir des images de rencontres en Syrie entre des Ukrainiens et des membres de l’organisation terroriste internationale Hayat Tahrir al-Sham*. Ce type d’activité a aussi été dénoncé le 12 septembre par le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a pointé le fait que les services spéciaux ukrainiens avaient attiré des islamistes radicaux pour préparer et mener une attaque terroriste dans la salle de concert Crocus City Hall à Moscou, qui avait fait 145 morts.*Organisation terroriste interdite en Russie et dans de nombreux autres États

ukraine

syrie

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, terrorisme, syrie, renseignement, kiev