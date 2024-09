https://fr.sputniknews.africa/20240916/la-cedeao-doit-se-reformer-et-montrer-son-independance-vis-a-vis-des-puissances-1068301620.html

La CEDEAO doit "se reformer et montrer son indépendance vis-à-vis des puissances"

Cet avis a été exprimé auprès de Sputnik Afrique par le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. Il avait plus tôt appelé ses compatriotes à ne pas... 16.09.2024, Sputnik Afrique

L'organisation devrait prouver que sa première vocation est de "défendre et de promouvoir la stabilité, économique comme politique, et d'aider des pays au niveau de la sous-région", ajoute-t-il. Le militant appelle tous les pays à travailler pour comprendre les préoccupations des pays de l'AES. Pour lui, cet effort est nécessaire pour rendre l'espace commun plus fort et "autonome des intérêts géopolitiques".

