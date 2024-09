https://fr.sputniknews.africa/20240916/du-jamais-vu-la-russie-paye-44-de-ses-importations-en-roubles-1068304643.html

Du jamais-vu: la Russie paye 44% de ses importations en roubles

Sputnik Afrique

36% de ses importations sont réglées en monnaies de pays amis et seulement 20% avec des devises "toxiques", ressort-il des chiffres de la Banque centrale russe... 16.09.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/0e/1044572832_0:104:3073:1832_1920x0_80_0_0_37b9af88082d1722c1ca7ea847e59cf2.jpg

Ce résultat est dû à la hausse de la part du rouble dans les transactions avec: Coté export, le rouble est utilisé dans: Depuis plus de deux ans, Russie réoriente ses échanges commerciaux vers le rouble et les monnaies des pays amis. Cet effort a détrôné le dollar et l'euro qui étaient les principales devises utilisées dans les transactions avant février 2022.

