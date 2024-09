https://fr.sputniknews.africa/20240916/cameroun-au-moins-200000-sinistres-apres-des-inondations-inedites-1068298157.html

Cameroun: au moins 200.000 sinistrés après des inondations inédites

Sputnik Afrique

L'Extrême-Nord du pays est frappé depuis plusieurs semaines par des pluies diluviennes sans précédent. 16.09.2024, Sputnik Afrique

L'Extrême-Nord du pays est frappé depuis plusieurs semaines par des pluies diluviennes sans précédent. La ville de Yagoua figure parmi les plus affectées avec des quartiers submergés par les eaux et presque 200 établissements scolaires touchés. Une dizaine de morts y sont recensés, ainsi que la perte de plus d'un millier de têtes de bétail, rapporte Africanews. Plus de 8.000 maisons ont été détruites. Les sinistrés ont été relogés dans un camp en périphérie de la ville. Le gouvernement a débloqué 350 millions de francs CFA pour soutenir les victimes.

