Anniversaire de l’AES: «Aujourd'hui, nous ne regrettons rien, nous sommes très satisfaits»

"Un an, c'est pas beaucoup, mais déjà on a fait beaucoup de choses parce que déjà nos états-majors généraux ont pu prendre langue et puis ont pu mettre en place quand même un cadre de travail et de coordination des opérations sur le terrain. Et on a vu l'efficacité de cette décision sur le terrain. Parce que maintenant, les trois pays combattent ensemble les groupes armés terroristes. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc ça a permis de soulager beaucoup de nos habitants", a ajouté le responsable malien.