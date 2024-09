https://fr.sputniknews.africa/20240915/plus-de-25000-cas-de-variole-du-singe-detectes-en-afrique-en-2024-1068286840.html

Plus de 25.000 cas de variole du singe détectés en Afrique en 2024

Plus de 25.000 cas de variole du singe détectés en Afrique en 2024

Sputnik Afrique

La RDC est le pays le plus touché par la recrudescence de l'épidémie de variole du singe depuis le début de l'année, alors que plus de 25.000 cas ont été... 15.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-15T15:34+0200

2024-09-15T15:34+0200

2024-09-15T15:34+0200

international

monkeypox (variole de singe)

afrique

oms

épidémie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/15/1067953135_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_ccb2588fd974da6364d27d692fec0051.jpg

La mpox a été détectée dans 15 pays d'Afrique entre le 1er janvier et le 8 septembre 2024, a annoncé le 13 septembre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué. Au total, 25.237 cas et 723 décès ont été recensés.Selon l'OMS, la RDC est extrêmement touchée. Avec, plus de 21.000 cas suspects, elle représente 90% des cas signalés en Afrique cette année. Le pays a reçu plus de 200.000 doses de vaccin.L'épidémie a été classée comme urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS, mi-août.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, monkeypox (variole de singe), afrique, oms, épidémie