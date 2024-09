Le groupement Nord a frappé quatre brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 150 militaires, un canon automoteur Caesar français, un obusier M114 américain et un obusier L-119 britannique. Le groupement Nord a frappé quatre brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 150 militaires, un canon automoteur Caesar français, un obusier M114 américain et un obusier L-119 britannique.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé six brigades ukrainiennes et repoussé trois contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 570 militaires, un obusier M777 et un obusier M198, tous deux américains, ainsi que deux obusiers L-119 et un FH-70 britanniques. Un radar AN/TPQ-50 américain a aussi été détruit, de même que quatre dépôts de munitions.

Le groupement Sud occupe des positions plus avantageuses. Il a frappé sept brigades ukrainiennes et repoussé trois contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 765 militaires, mais aussi deux obusiers L-119 britanniques et un obusier mm M119 américain. Cinq dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Centre a continué d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, frappant six brigades ennemies et repoussant dix contre-attaques. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 545 militaires. Un obusier M777 américain a aussi été détruit.

Le groupement Est a occupé des lignes et des positions plus avantageuses, frappé cinq brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. L'armée de Kiev a perdu 110 militaires.

Le groupement Dniepr a frappé quatre brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 75 militaires.

Les forces aérospatiales russes ont abattu deux chasseurs Su-27.