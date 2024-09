https://fr.sputniknews.africa/20240915/les-actions-de-ladministration-us-ne-resteront-pas-sans-reponse-selon-la-diplomatie-russe-1068285968.html

"Les actions de l’administration US ne resteront pas sans réponse", selon la diplomatie russe

En imposant des sanctions contre les médias russes, les États-Unis sont presque ouvertement passés à des menaces et du chantage afin d’établir un contrôle... 15.09.2024, Sputnik Afrique

"Après avoir complètement bafoué leurs obligations internationales en matière de pluralisme des opinions et même les dispositions de leur propre Constitution, les États-Unis ont en fait déclaré la guerre à la liberté d'expression dans le monde entier", est-il indiqué dans un communiqué de la diplomatie russe.Le 13 septembre, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait accusé la chaîne de télévision RT de participer à des "acquisitions militaires" et des "opérations clandestines" pour s’immiscer dans les affaires d’autres pays. Le même jour, le département du Trésor américain avait annoncé de nouvelles sanctions contre RT et le groupe des médias Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik.

