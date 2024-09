https://fr.sputniknews.africa/20240915/incertitude-dun-empire-mourant-un-ex-analyste-de-la-cia-sur-les-sanctions-us-1068287224.html

Incertitude d'un "empire mourant": un ex-analyste de la CIA sur les sanctions US

Les États-Unis sont en "empire mourant", à en juger d'après les nouvelles sanctions qu'ils ont adopté contre plusieurs médias russes dont la chaîne de... 15.09.2024, Sputnik Afrique

états-unis

russie

médias

larry johnson

international

censure

Les répressions US contre les médias russes traduisent la peur et l'incertitude d'un empire mourant, a déclaré le 14 septembre à Sputnik Larry, ancien analyste de la CIA."Cela reflète simplement… un autre symptôme d’un empire mourant où ils doivent sortir et attaquer les autres", a-t-il ajouté.

