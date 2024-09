https://fr.sputniknews.africa/20240915/des-ministres-du-niger-et-du-burkina-au-mali-pour-la-semaine-nationale-de-la-reconciliation-1068287375.html

Des ministres du Niger et du Burkina au Mali pour la Semaine nationale de la Réconciliation

Le ministère malien de la Réconciliation a annoncé que des ministres du Niger et du Burkina Faso étaient arrivés à Gao pour la Semaine nationale de la... 15.09.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

alliance des états du sahel (aes)

mali

inondation

La ville de Gao, d'où a été lancée la Semaine nationale de la Réconciliation (SENARE 2024), a accueilli des responsables du Niger et du Burkina, a déclaré ce dimanche 15 septembre le ministère malien de la Réconciliation.Nandy Somé-Diallo, ministre burkinabè de la Solidarité et de la famille, et Mohamed Toumba, ministre nigérien de l'Intérieur, ont été accueillis par le colonel-major Ismaël Wagué, ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, et Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, ministre d'État et porte-parole du gouvernement.La 3e édition de la Semaine nationale de la Réconciliation est centrée sur le soutien aux victimes des inondations dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel (AES).

afrique subsaharienne

mali

afrique subsaharienne, alliance des états du sahel (aes), mali, inondation