Blindés détruits, soldats éliminés: pertes de Kiev en 24h dans la région de Koursk

Blindés détruits, soldats éliminés: pertes de Kiev en 24h dans la région de Koursk

L'armée russe a continué ses opérations dans la région de Koursk, repoussant des tentatives ukrainiennes de forcer la frontière et détruisant 22 blindés, selon... 15.09.2024, Sputnik Afrique

Le groupement russe Nord a poursuivi ses offensives ces dernières 24 heures dans la région de Koursk frontalière de l'Ukraine, a annoncé ce dimanche 15 septembre le ministère russe de la Défense russe dans un bilan spécial.Il a attaqué neuf brigades et repoussé deux contre-attaques. Six tentatives visant à franchir la frontière russe ont également été mises en échec.En 24 heures, les pertes ukrainiennes se sont élevées à plus de 300 militaires et 22 blindés, dont trois chars.Sept soldats des forces armées ukrainiennes se sont rendus.Depuis le début des combats dans la région de Koursk, Kiev a perdu plus de 13.400 soldats et 113 chars.

