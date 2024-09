https://fr.sputniknews.africa/20240914/un-tu-142-russe-ravitaille-en-vol-au-dessus-de-la-mer-de-barents---video-1068281140.html

Un Tu-142 russe ravitaillé en vol au-dessus de la mer de Barents - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'un avion de lutte anti-sous-marine Tu-142 ravitaillé en vol durant les exercices russes Océan-2024. 14.09.2024, Sputnik Afrique

Les équipages des avions de lutte anti-sous-marine Tupolev Tu-142 de la Flotte du Nord se sont entraînés à se ravitailler en vol au-dessus des eaux internationales de la mer de Barents, au-delà du Cercle polaire, a annoncé le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.L'opération s'est déroulée à quelque 5.000 m d'altitude. Le Tu-142 et le ravitailleur Iliouchine Il-78 volaient à près de 500 km/h.Selon la Défense, le ravitaillement en vol est l'une des manœuvres les plus difficiles pour les pilotes. Les deux appareils doivent se rapprocher à 10-15 mètres et conserver cette distance jusqu'à la fin de l'opération. L'avion ravitailleur déploie un tuyau souple, stabilisé par un panier et le récepteur vient y verrouiller sa perche de ravitaillement.

