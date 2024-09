https://fr.sputniknews.africa/20240914/plus-de-20-dirigeants-ont-deja-confirme-leur-participation-au-sommet-des-brics-a-kazan-1068283089.html

Plus de 20 dirigeants ont déjà confirmé leur participation au sommet des BRICS à Kazan

Plus de 20 dirigeants ont déjà confirmé leur participation au sommet des BRICS à Kazan

Le sommet des BRICS programmé en Russie pour la mi-octobre réunira plus de 20 chefs d'État, selon le ministère russe des Affaires étrangères. 14.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-14T20:53+0200

2024-09-14T20:53+0200

2024-09-14T20:53+0200

Plus de 20 chefs d'État ont déjà confirmé leur participation au prochain sommet des BRICS qui aura lieu du 22 au 24 octobre à Kazan, a déclaré ce samedi 14 septembre Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, en marge du forum des médias des BRICS.Le sommet des BRICS prévu à Kazan, dans la république russe du Tatarstan, sera l'événement central de la présidence russe de l'association.Le forum des médias des BRICS se déroule du 13 au 17 septembre à Moscou. Il a réuni les chefs et journalistes de plus de 60 médias de 45 pays.

