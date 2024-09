Les pays de la Confédération AES s'entendent pour coordonner leurs actions diplomatiques

"L’urgence pour le travail en commun dans les trois domaines de compétences convenues, notamment la Défense et sécurité, la Diplomatie et le Développement constitue, pour les chefs de délégation, une priorité pour transformer l’espace AES en zone de prospérité partagée et d’intégration socio-économique, conformément à la vision des plus hautes Autorités des trois pays", indique le ministère.